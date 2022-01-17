Минтруда не проводит никакие опросы казахстанцев с последующим вознаграждением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит онлайн опрос населения с последующей выплатой вознаграждения в размере 50 000 тенге, не соответствует действительности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», - отметили в министерстве.