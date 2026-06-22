Минтруда Казахстана готовит новую систему соцгарантий для работников вредных производств

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует изменить систему социальных гарантий для работников, занятых во вредных условиях труда, передает Kazinform.

Соответствующие предложения были рассмотрены на аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева.

Как сообщила генеральный директор Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Лязат Актаева, сегодня в стране действует шесть видов социальных гарантий для работников вредных производств. К ним относятся сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, повышенная оплата труда, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обеспечение молоком и лечебно-профилактическим питанием.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

По итогам 2025 года под воздействием вредных производственных факторов работали 477 тысяч человек. При этом расходы работодателей на предоставление социальных гарантий за последние пять лет выросли более чем в два раза — со 140,1 млрд до 310,9 млрд тенге.

В министерстве отмечают, что действующая система основана на так называемом «списочном» подходе, когда льготы предоставляются по названию профессии, включенной в специальные перечни. Такой механизм не всегда учитывает реальные условия труда на конкретном рабочем месте и может приводить к неравномерному распределению социальных гарантий.

В связи с этим Минтруда прорабатывает переход к единой риск-ориентированной модели. Предполагается, что объем льгот и компенсаций будет напрямую зависеть от фактического уровня профессионального риска — от низкого до очень высокого.

Одним из ключевых элементов реформы станет создание Единого цифрового реестра профессий и связанных с ними социальных гарантий. Ожидается, что это позволит автоматизировать процессы, повысить прозрачность принятия решений и обеспечить более адресную поддержку работников.

Предложения по трансформации системы планируется вынести на рассмотрение рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии с участием представителей государства, работодателей и профсоюзов.

По итогам совещания министр Аскарбек Ертаев поручил усилить контроль за исполнением обязательств в сфере охраны труда и ускорить процессы цифровизации.

Как сообщалось ранее, локализация и рост зарплат станут обязательными условиями господдержки легпрома в Казахстане.