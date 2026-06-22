Минтруда Казахстана готовит новую систему соцгарантий для работников вредных производств
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует изменить систему социальных гарантий для работников, занятых во вредных условиях труда, передает Kazinform.
Соответствующие предложения были рассмотрены на аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева.
Как сообщила генеральный директор Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Лязат Актаева, сегодня в стране действует шесть видов социальных гарантий для работников вредных производств. К ним относятся сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, повышенная оплата труда, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обеспечение молоком и лечебно-профилактическим питанием.
По итогам 2025 года под воздействием вредных производственных факторов работали 477 тысяч человек. При этом расходы работодателей на предоставление социальных гарантий за последние пять лет выросли более чем в два раза — со 140,1 млрд до 310,9 млрд тенге.
В министерстве отмечают, что действующая система основана на так называемом «списочном» подходе, когда льготы предоставляются по названию профессии, включенной в специальные перечни. Такой механизм не всегда учитывает реальные условия труда на конкретном рабочем месте и может приводить к неравномерному распределению социальных гарантий.
В связи с этим Минтруда прорабатывает переход к единой риск-ориентированной модели. Предполагается, что объем льгот и компенсаций будет напрямую зависеть от фактического уровня профессионального риска — от низкого до очень высокого.
Одним из ключевых элементов реформы станет создание Единого цифрового реестра профессий и связанных с ними социальных гарантий. Ожидается, что это позволит автоматизировать процессы, повысить прозрачность принятия решений и обеспечить более адресную поддержку работников.
Предложения по трансформации системы планируется вынести на рассмотрение рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии с участием представителей государства, работодателей и профсоюзов.
По итогам совещания министр Аскарбек Ертаев поручил усилить контроль за исполнением обязательств в сфере охраны труда и ускорить процессы цифровизации.
Как сообщалось ранее, локализация и рост зарплат станут обязательными условиями господдержки легпрома в Казахстане.