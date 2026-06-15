Локализация и рост зарплат станут обязательными условиями господдержки легпрома в Казахстане

Механизмы соглашений о повышении локализации и встречные обязательства предприятий, заложенные в проекте Комплексного плана развития легкой промышленности на 2026–2030 годы, рассмотрели на совещании под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz .

Проект Комплексного плана, включающий 7 разделов и 30 мероприятий, включает среднесрочные и долгосрочные меры поддержки предприятий легкой промышленности.

Среди ключевых среднесрочных мер — обеспечение предприятий сырьем, расширение рынков сбыта, совершенствование механизмов государственных закупок и создание равных конкурентных условий для отечественных производителей.

Отдельное внимание уделено вопросам адаптации закупочных процедур к особенностям производственного цикла предприятий легкой промышленности. В частности, прорабатывается возможность увеличения сроков поставки продукции по государственным закупкам.

В рамках долгосрочных мер рассмотрены вопросы внедрения системы полной прослеживаемости сырья и готовой продукции, а также механизма соглашений о повышении локализации производства.

Предлагаемый механизм предусматривает заключение соглашений между государством и предприятиями отрасли, в рамках которых компании смогут получать дополнительные меры поддержки при принятии на себя встречных обязательств.

В частности, в соглашениях планируется закрепить обязательства по увеличению объемов производства, повышению уровня локализации, росту заработной платы работников, повышению квалификации персонала, созданию новых рабочих мест и трудоустройству лиц с инвалидностью.

Для предприятий, заключивших такие соглашения, предусматривается возможность получения комплекса мер государственной поддержки, включая специальные инвестиционные контракты, льготное финансирование и иные стимулирующие механизмы.

Подводя итоги обсуждения, Серик Жумангарин поручил заинтересованным государственным органам, отраслевым ассоциациям и представителям бизнеса до конца июня завершить проработку предложенных механизмов, представить согласованные предложения и обеспечить их дальнейшую реализацию в рамках Комплексного плана развития легкой промышленности.

Напомним, по итогам 2025 года производство продукции легкой промышленности в Казахстане выросло на 22,6%.