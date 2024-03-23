Доходы от грузоперевозок принесли бюджету Казахстана 4,19 трлн тенге в 2023 году

Как складывается ситуация с грузоперевозками в Казахстане, рассказали в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Национального бюро статистики Агентства стратегического планирования и реформ РК, в 2023 году в бюджет страны от перевозки грузов всеми видами транспортных средств на территории Республики Казахстан поступило 4 трлн 193 млрд 707 млн тенге.

— Это на 22 процента больше показателя 2022 года (3 трлн 264 млрд 416 млн тенге в 2022 году), — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

По данным министерства, объем грузоперевозок всеми видами транспорта увеличился на 4,4 процента и составил 980,7 млн тонн. А в 2022 году всеми видами транспорта перевезено 939,5 млн тонн грузов.