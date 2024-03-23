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    12:40, 23 Март 2024 | GMT +6

    Доходы от грузоперевозок принесли бюджету Казахстана 4,19 трлн тенге в 2023 году

    грузоперевозки
    Фото: newscentralasia

    Как складывается ситуация с грузоперевозками в Казахстане, рассказали в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Национального бюро статистики Агентства стратегического планирования и реформ РК, в 2023 году в бюджет страны от перевозки грузов всеми видами транспортных средств на территории Республики Казахстан поступило 4 трлн 193 млрд 707 млн тенге.

    — Это на 22 процента больше показателя 2022 года (3 трлн 264 млрд 416 млн тенге в 2022 году), — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    По данным министерства, объем грузоперевозок всеми видами транспорта увеличился на 4,4 процента и составил 980,7 млн тонн. А в 2022 году всеми видами транспорта перевезено 939,5 млн тонн грузов.

    — Сегодня цена на грузоперевозки находится в конкурентной среде и формируется компаниями транспортно-логистического сектора, — пояснили в ведомстве. 

    Теги:
    Бюджет Казахстан Грузоперевозки Логистика Транспорт Минтранспорта РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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