Минтранспорта назначил новых зампредов Комитетов

Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта Республики Казахстан Бакытжан Качаков и Нуржан Кельбуганов назначены на должности заместителей председателей Комитетов МТ РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бакытжан Качаков назначен заместителем председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

Родился в 1982 году в г. Алматы. Окончил Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати и Казахско-Американский университет.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. В разные годы работал заместителем директора по финансовым вопросам ТОО «Компания Терра Холдинг ЛТД». специалистом, налоговым инспектором Отдела аудита юридических лиц Налогового комитета Медеуского района г. Алматы, главным специалистом – главным налоговым инспектором Управления международного налогообложения Налогового комитета г. Алматы, экспертом управления налогового аудита Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК г. Астана, заместителем акима Мангистауской области, заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, а также Советником Председателя Правления Аппарата Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Нуржан Кельбуганов назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

Родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта и Семипалатинский университет имени М.О.Ауэзова.

Трудовую деятельность начал дежурным по парку филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Алматинское отделение дороги». В разные годы работал оператором по обработке перевозочных документов, дежурным по станции, старшим оператором поста централизации, дорожным диспетчером и начальником ряда станций. Также был первым заместителем директора по оперативной работе филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Акмолинское отделение дороги», директором филиала АО «НК «ҚТЖ» -«Восточно-Казахстанское отделение дороги», директором департамента АО «КТЖ - Грузовые перевозки», заместителем Генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по маркетингу и планированию.