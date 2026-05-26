Минторговли РК ввело балльную систему для маркировки продукции

В Казахстане утвержден новый перечень критериев отбора товаров для целей маркировки и прослеживаемости. Приказ подписал министр торговли и интеграции от 21 мая 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом установлена балльная система оценки товаров, по итогам которой определяется приоритетность введения маркировки и прослеживаемости. Оценка проводится в два этапа: сначала каждому критерию присваивается балл с учетом коэффициента, после чего формируется итоговая сумма.

В зависимости от набранных баллов определяется уровень приоритета:

45–85 баллов — высокий приоритет;

баллов — высокий приоритет; 15–40 баллов — средний приоритет;

баллов — средний приоритет; 0–10 баллов — низкий приоритет.

Товары с высоким и средним приоритетом подлежат включению в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Согласно приказу, одним из ключевых критериев является наличие обязательной маркировки в странах Евразийского экономического союза. Товар признается соответствующим критерию, если он включен в перечни маркируемой продукции в странах ЕАЭС или подпадает под соответствующие нормы национального законодательства государств-членов.

Отдельно предусмотрена оценка уровня теневой экономики, основанная на сравнительном анализе статистики импорта и экспорта, включая данные Бюро национальной статистики и Министерства финансов РК. При этом учитываются возможные статистические расхождения, связанные с временными лагами поставок, различиями в кодировке товаров и особенностями учета внешнеторговых операций.

Также в систему оценки включены критерии подакцизности продукции, наличия потребительской упаковки или товарного ярлыка, а также мер государственной поддержки производства.

Дополнительно анализируется влияние товаров на общественную, экономическую и экологическую безопасность, а также исполнимость введения маркировки с учетом международной практики и затрат бизнеса на внедрение системы.

По итогам оценки формируется решение о целесообразности маркировки отдельных товарных групп.

Приказ вступает в силу с 5 июня 2026 года.

Ранее Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о признании утратившим силу ранее принятого документа, регулирующего перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также сроки введения данной нормы.