Отмену приказа о перечне товаров для обязательной маркировки обсуждают в Казахстане

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о признании утратившим силу ранее принятого документа, регулирующего перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также сроки введения данной нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о приказе исполняющего обязанности министра от 27 сентября 2024 года № 343-НҚ «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты введения его в действие».

Как отмечается в материалах проекта, основанием для разработки нового приказа является пункт 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах». Цель инициативы — приведение нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством.

Публичное обсуждение проекта продлится до 10 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что 400 млн литров пива в кегах промаркировали в Казахстане.