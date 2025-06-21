Минторговли РК: Минимальные цены на товары — не для магазинов, а для налогового учета

— Минимальный уровень цен (МУЦ) не влияет на оптовые и розничные цены товаров. МУЦ применяется только при расчете налогов при импорте. МУЦ — это механизм, призванный не допустить ухода от уплаты НДС при импорте товаров. МУЦ рассчитывается как среднее значение между заявляемой импортером ценой и ценой местных производителей. Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров. Перечень из 11 товаров, на которые вводится МУЦ с 1 июля 2025 года, был утвержден еще в октябре 2024 года и, в соответствии с правилами применения МУЦ, ежеквартально обновляется. Необходимость ежеквартального обновления обусловлена сезонностью цен на некоторые товары и волатильностью цен на импорт, — отметили в министерстве.

Как добавили в Минторговли и интеграции, механизм МУЦ принят по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется, начиная с 1 июля 2022 года.

К механизму МУЦ обращаются в случаях, когда налоговые органы фиксируют случаи ввоза товаров по экстремально низким ценам. Например, в 2023 году пшеницу ввозили по 9 тысяч тенге за тонну при рыночных ценах в 120-140 тысяч тенге за тонну, в 2024 году подсолнечное масло — по цене менее 275 тенге за литр при средней рыночной цене 814 тенге за литр в Казахстане, и в 2025 году яблоки — 9 тенге за кг при рыночной в 500 тенге, колбасу — 695 тенге за кг (около 3,5 тысячи тенге). Такая стоимость приводит к существенному снижению сумм НДС, которые необходимо уплатить при импорте.

— Министерство торговли и интеграции еще раз отмечает, что опубликованные размеры минимального уровня цен не являются розничной или оптовой ценой товаров, реализуемых в нашей стране, — резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, Казахстанскую Халал-сертификацию признали в ОАЭ.