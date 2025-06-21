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    19:31, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанскую Халал-сертификацию признали в ОАЭ

    Орган по подтверждению соответствия Халал РГП «КазСтандарт» успешно прошел переаккредитацию в Объединенных Арабских Эмиратах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.

    Казахстанскую Халал-сертификацию признали в ОАЭ
    Фото: Минторговли и интеграции РК

    Как сообщают в ведомстве, эта процедура была проведена одним из самых авторитетных исламских аккредитационных центров мира — Emirates International Accreditation Centre (EIAC).

    — КазСтандарт является первым и единственным национальным органом в Центральной Азии, который прошел подобную международную аккредитацию с 2022 по 2025 год и успешно продлил срок действия аттестата до 2028 года.

    Сертификаты Халал, выданные КазСтандартом, официально признаются в ОАЭ. Это существенно облегчает процедуру выхода на рынок ОАЭ, снижает затраты на международную сертификацию и укрепляет доверие иностранных партнеров к казахстанской продукции, — сообщили в Минторговли.

    Казахстанскую Халал-сертификацию признали в ОАЭ
    Фото: Минторговли и интеграции РК

    Особый интерес для стран Персидского залива представляют такие категории, как мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, переработанная мясная продукция, а также готовая кулинарная продукция, отмечают в министерстве. Эти товары уже успешно присутствуют на прилавках ближневосточных стран, где спрос на сертифицированную Халал продукцию стабильно высок и продолжает расти.

    — Переаккредитация — это не просто формальная процедура. Это стратегический шаг, который способствует дальнейшему развитию национальной Халал-инфраструктуры, формирует устойчивое доверие со стороны зарубежных покупателей и создает условия для масштабирования казахстанского бизнеса на международной арене, — подчеркнул генеральный директор РГП «КазСтандарт» Малик Саулебай.

    Он также отметил, что выданные сертификаты ОПС Халал КазСтандарт предоставили возможность производителям Казахстана стабильно выходить на рынок ОАЭ.

    Как устроена халал-индустрия Казахстана, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Халал Казахстан ОАЭ Торговля Минторговли и интеграции Продукты
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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