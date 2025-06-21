Казахстанскую Халал-сертификацию признали в ОАЭ

Как сообщают в ведомстве, эта процедура была проведена одним из самых авторитетных исламских аккредитационных центров мира — Emirates International Accreditation Centre (EIAC).

— КазСтандарт является первым и единственным национальным органом в Центральной Азии, который прошел подобную международную аккредитацию с 2022 по 2025 год и успешно продлил срок действия аттестата до 2028 года. Сертификаты Халал, выданные КазСтандартом, официально признаются в ОАЭ. Это существенно облегчает процедуру выхода на рынок ОАЭ, снижает затраты на международную сертификацию и укрепляет доверие иностранных партнеров к казахстанской продукции, — сообщили в Минторговли.

Фото: Минторговли и интеграции РК

Особый интерес для стран Персидского залива представляют такие категории, как мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, переработанная мясная продукция, а также готовая кулинарная продукция, отмечают в министерстве. Эти товары уже успешно присутствуют на прилавках ближневосточных стран, где спрос на сертифицированную Халал продукцию стабильно высок и продолжает расти.

— Переаккредитация — это не просто формальная процедура. Это стратегический шаг, который способствует дальнейшему развитию национальной Халал-инфраструктуры, формирует устойчивое доверие со стороны зарубежных покупателей и создает условия для масштабирования казахстанского бизнеса на международной арене, — подчеркнул генеральный директор РГП «КазСтандарт» Малик Саулебай.

Он также отметил, что выданные сертификаты ОПС Халал КазСтандарт предоставили возможность производителям Казахстана стабильно выходить на рынок ОАЭ.

Как устроена халал-индустрия Казахстана, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.