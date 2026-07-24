Минторговли РК прокомментировало новые пошлины США на товары из Казахстана

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана высказались относительно решения США о введении дополнительной пошлины в отношении некоторых казахстанских товаров, экспортируемых за океан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как пояснили в ведомстве, новые пошлины власти США решили ввести по итогам расследования в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Решение приняли 23 июля.

— С 24 июля на некоторые товары казахстанского происхождения вводится дополнительная пошлина в размере 12,5 процентов. Она не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представительством США перечни изъятий, — сообщили в ведомстве.

Вместе с этим перестает действовать ранее установленная импортная надбавка в размере 10%. Пошлина была временной — ее устанавливали на 150 дней. Поэтому она не будет суммироваться с новым размером пошлины.

— По расчетам Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, порядка 95% казахстанского экспорта в США, как и прежде, останется вне действия дополнительной пошлины. МТИ РК продолжает взаимодействие с американской стороной для защиты интересов казахстанских экспортеров и поиска взаимоприемлемых решений, — отметили в пресс-службе.

Отметим, что новая ставка пошлины будет действовать для 60 крупнейших торговых партнеров США, среди которых Австралия, Великобритания, Япония, Израиль, Швейцария, Саудовская Аравия и другие.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты введут пошлины в 25% на импорт из Бразилии из-за недобросовестных торговых практик со стороны 10-й по величине экономики мира.