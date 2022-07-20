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Минторговли РК призывает ускорить заключение контрактов на поставку урожая 2022 года
20 Июля 2022 20:07

Минторговли РК призывает ускорить заключение контрактов на поставку урожая 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство торговли и интеграции РК призывает местные исполнительные органы ускорить работу по заключению прямых контрактов с сельхозтоваропроизводителями на поставку объемов урожая 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках «оборотной схемы» средства льготного финансирования субъектам предпринимательства предоставляется льготный заем (возвратный) социально-предпринимательской корпорацией (СПК) субъектам предпринимательства (торговым сетям) с выставлением встречных обязательств по фиксированным сниженным ценам на социально значимые продовольственные товары. При этом средства должны направляться на контрактование продукции у товаропроизводителей.

Министерство торговли и интеграции неоднократно обращалось к местным исполнительным органам, которые распределяют средства «оборотной схемы», о необходимости раннего форвардного контрактования.

«Необходимо не просто направлять льготные кредиты на закуп товаров «с поля» в период сбора урожая, но контрактовать объемы по фиксированным ценам заранее. Мы призываем акиматы проводить эту работу заранее, сейчас – до сбора урожая. Однако в идеале это необходимо делать еще до начала посевной. В этом случае фермер получает дешевые деньги на весенне-посевные и уборочные работы, а акиматы и торговые объемы – гарантированные объемы поставок товаров по фиксированной цене в определенные сроки», - сообщили в Комитете торговли Министерства торговли и интеграции РК.

В текущем году принято решение об увеличении финансирования «оборотной схемы» до 100 млрд тенге. На сегодняшний день из местных бюджетов выделено уже 85,5 млрд тенге.


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