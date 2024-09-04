Минторговли озвучило жалобы казахстанцев на авиацию

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал о том, на что чаще всего жалуются казахстанцы в сфере авиации, в кулуарах пленарного заседания Мажилиса, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

— Основные жалобы связаны с изменением расписания авиаперелетов и невозвратом средств за билеты. Эти вопросы касаются условий предоставления услуг. Качество услуг подразумевает своевременность, полноту и соответствие публичной оферте. Эти правила должны соблюдаться не только потребителями, но и поставщиками услуг, — отметил Шаккалиев.

Министр также сообщил о планируемых поправках в закон о защите прав потребителей в сфере авиации.

— Мы внесли изменения в закон, которые исключают возможность отказа в выплате средств за авиабилеты. Кроме того, авиауслуги теперь будут контролироваться Комитетом по защите прав потребителей нашего министерства. Это позволит усилить государственный контроль. Депутаты поддержали эти изменения, и, думаю, что в ближайшее время ситуация начнет улучшаться, — заявил министр.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении.