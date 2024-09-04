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    13:59, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Минторговли озвучило жалобы казахстанцев на авиацию

    самолет, авиация
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал о том, на что чаще всего жалуются казахстанцы в сфере авиации, в кулуарах пленарного заседания Мажилиса, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    — Основные жалобы связаны с изменением расписания авиаперелетов и невозвратом средств за билеты. Эти вопросы касаются условий предоставления услуг. Качество услуг подразумевает своевременность, полноту и соответствие публичной оферте. Эти правила должны соблюдаться не только потребителями, но и поставщиками услуг, — отметил Шаккалиев.

    Министр также сообщил о планируемых поправках в закон о защите прав потребителей в сфере авиации.

    — Мы внесли изменения в закон, которые исключают возможность отказа в выплате средств за авиабилеты. Кроме того, авиауслуги теперь будут контролироваться Комитетом по защите прав потребителей нашего министерства. Это позволит усилить государственный контроль. Депутаты поддержали эти изменения, и, думаю, что в ближайшее время ситуация начнет улучшаться, — заявил министр.

    Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении.

    Теги:
    Авиация Сфера услуг Минторговли и интеграции Задержка и отмена авиарейсов Жалобы
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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