Минторговли опровергло фейк о едином реестре пороговых цен на социально значимые товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в сетях распространяется информация о якобы едином для всего Казахстана реестре пороговых значениях цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 кварталы 2022 года. Министерство торговли и интеграции сообщает, что распространяемая информация является фейком, передает МИА «Казинформ».

В информации содержатся призывы: «В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены».

Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны.

Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на СЗПТ по региону.

Следует отметить, что пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.

При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, не соблюдение которых влечет административный штраф.

«Обращаемся к жителям Казахстана доверять только официальным источникам», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК.