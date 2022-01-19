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Минторговли опровергло фейк о едином реестре пороговых цен на социально значимые товары

19 Января 2022 18:14
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Минторговли опровергло фейк о едином реестре пороговых цен на социально значимые товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в сетях распространяется информация о якобы едином для всего Казахстана реестре пороговых значениях цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 кварталы 2022 года. Министерство торговли и интеграции сообщает, что распространяемая информация является фейком, передает МИА «Казинформ».

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В информации содержатся призывы: «В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены».

Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны.

Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на СЗПТ по региону.

Следует отметить, что пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.

При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, не соблюдение которых влечет административный штраф.

«Обращаемся к жителям Казахстана доверять только официальным источникам», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК.


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#Цены и тарифы   #Общество   #Минторговли   #Фейки  
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