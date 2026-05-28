Минск предложил ЕАЭС единые правила регулирования искусственного интеллекта

Беларусь выступила с инициативой разработки единых евразийских стандартов в области искусственного интеллекта, технологической безопасности и этики цифровых систем, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом заявил министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане.

— Нам нужны единые евразийские стандарты в области технологической безопасности, искусственного интеллекта, этики, генеративных систем, форматов нашего межсистемного взаимодействия, — отметил министр.

По его словам, в Беларуси уже сформирована необходимая инфраструктура и научно-техническая база для развития соответствующих технологий.

— Мы готовы делиться с коллегами нашими наработками, — добавил Залесский.

Вопросы цифровой трансформации и регулирования технологий ИИ обсуждаются в рамках интеграционных площадок ЕАЭС как одно из ключевых направлений дальнейшего сотрудничества.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, заявил искусственный интеллект должен повышать эффективность труда, а не заменять людей.