Искусственный интеллект должен повышать эффективность труда, а не заменять людей — Лукашенко

В своем выступлении Лукашенко остановился на истории понятия искусственного интеллекта.

— Понятию «искусственный интеллект» уже более 70 лет. То есть это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили, развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны, — отметил он.

Также белорусский лидер сделал акцент на то, что технологии должны способствовать повышению эффективности экономики и качества жизни граждан.

Он отметил, что риски, связанные с кражей персональных данных, кибермошенничеством и распространением фейков, уже имеют «адекватные ответы» как в технической, так и в правоохранительной сфере.

— Искусственный интеллект не заменяет человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Поэтому я вначале привел вам определения искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении КПД человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас, — заявил президент Беларуси.

По его словам, Беларусь придерживается собственного подхода к развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта.

— Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз убежден, что этот искусственный интеллект не на пустом месте создан, он вытекает из тех практик, что уже созданы. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан, — сказал он.

По словам Лукашенко, Беларусь сознательно отказалась от «слепого копирования» зарубежных технологий и правил игры, делая ставку на развитие собственных компетенций и решений.

