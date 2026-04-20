    17:47, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Минсельхозу Казахстана расширили полномочия в сфере гражданской защиты

    Правительство Казахстана расширило полномочия Министерства сельского хозяйства в сфере гражданской защиты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минсельхоз РК

    Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства РК от 13 апреля 2026 года в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Согласно документу, ведомству переданы дополнительные функции, связанные с организацией гражданской обороны, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также управлением материальными резервами.

    В частности, министерство будет разрабатывать и утверждать план гражданской обороны, вести государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также представлять соответствующие данные в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты.

    Кроме того, МСХ будет координировать деятельность подведомственных служб наблюдения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, организовывать научные исследования, обучение населения и специалистов, а также обеспечивать выполнение законодательства в сфере гражданской защиты.

    В перечень новых полномочий также вошли мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях, создание запасов имущества гражданской обороны, разработка планов ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштаба, а также формирование запасных и вспомогательных пунктов управления.

    До 1 января 2027 года министерство также будет вносить предложения в Правительство по вопросам заимствования и разбронирования материальных ценностей государственного резерва.

    С начала 2027 года полномочия МСХ будут дополнительно расширены. Ведомство получит право вносить предложения по разбронированию материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, принимать решения о выпуске ресурсов из мобилизационного резерва, размещать заказы на их поставку, а также организовывать хранение, освежение и перемещение материальных ценностей.

    Постановление вступило в силу с 13 апреля 2026 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января 2027 года.

    Сельское хозяйство Минсельхоз Режим ЧС
    Адиль Саптаев
