Минсельхозу Казахстана расширили полномочия в сфере гражданской защиты

Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства РК от 13 апреля 2026 года в Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

Согласно документу, ведомству переданы дополнительные функции, связанные с организацией гражданской обороны, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также управлением материальными резервами.

В частности, министерство будет разрабатывать и утверждать план гражданской обороны, вести государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также представлять соответствующие данные в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты.

Кроме того, МСХ будет координировать деятельность подведомственных служб наблюдения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, организовывать научные исследования, обучение населения и специалистов, а также обеспечивать выполнение законодательства в сфере гражданской защиты.

В перечень новых полномочий также вошли мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях, создание запасов имущества гражданской обороны, разработка планов ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштаба, а также формирование запасных и вспомогательных пунктов управления.

До 1 января 2027 года министерство также будет вносить предложения в Правительство по вопросам заимствования и разбронирования материальных ценностей государственного резерва.

С начала 2027 года полномочия МСХ будут дополнительно расширены. Ведомство получит право вносить предложения по разбронированию материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, принимать решения о выпуске ресурсов из мобилизационного резерва, размещать заказы на их поставку, а также организовывать хранение, освежение и перемещение материальных ценностей.

Постановление вступило в силу с 13 апреля 2026 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января 2027 года.