Минсельхоз России готовится ввести федеральный режим ЧС из-за майских заморозков

Министерство сельского хозяйства России планирует введение федерального режима ЧС вследствие ущерба от аномальных майских заморозков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметила, что заморозки сильно повлияли на плодовые растения, особенно на яблони в центральной России.

- Мы будем и планируем (прим.ред. - режим) ЧС вводить, федеральный. А компенсировать (прим.ред. - ущерб) попросим у правительства как раз на плодовые культуры, - сказала Оксана Лут на полях государственного визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент.

Оксана Лут подчеркнула, что сомнений в том, что Россия произведет достаточно зерновых, нет никаких и не будет.

- По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам - будем смотреть, поставки из других стран даже. По яблокам мы пострадали действительно из-за заморозков в очень неудачный момент, - сказала она в интервью Telegram-каналу SHOT.

Она подчеркнула, что совместно с Минэкономразвития РФ будут предприняты дополнительные усилия для сохранения цен на яблоки как социально значимый продукт.

Ранее на заседании оперативного штаба правительства РФ глава Минсельхоза сообщила, что, предварительно, из-за заморозков посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади. В связи с этим, поставлена задача определиться с планами по пересеву, чтобы выдержать утвержденные параметры структуры площадей.