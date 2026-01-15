РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:21, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Минсельхоз РК утвердил перечень дериватов рыбных ресурсов и водных животных

    Министерство сельского хозяйства Казахстана утвердило новый перечень дериватов рыбных ресурсов и других водных животных, передает агентство Kazinform.

    Рыбы, рыба, Балық
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В документе определены виды производных продуктов из рыбы и водных животных, которые учитываются в сфере рыболовства и оборота продукции.

    Приказ вступит в силу 14 января 2026 года.

    В перечень включены:

    1. Икра 
    2. Кровь рыб и других водных животных 
    3. Молоки рыб (гонады) 
    4. Цисты (яйца) водных животных 
    5. Чешуя 
    6. Внутренние органы рыб и других водных животных 
    7. Жир рыбный и других водных животных 
    8. Кости рыб и других водных животных 
    9. Кожа рыб и других водных животных 
    10.  Хрящи рыб и других водных животных 
    11.  Плавники рыб и других водных животных.

     

    Теги:
    НПА Минсельхоз Животные
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают