15:21, 15 Январь 2026 | GMT +5
Минсельхоз РК утвердил перечень дериватов рыбных ресурсов и водных животных
Министерство сельского хозяйства Казахстана утвердило новый перечень дериватов рыбных ресурсов и других водных животных, передает агентство Kazinform.
В документе определены виды производных продуктов из рыбы и водных животных, которые учитываются в сфере рыболовства и оборота продукции.
Приказ вступит в силу 14 января 2026 года.
В перечень включены:
- Икра
- Кровь рыб и других водных животных
- Молоки рыб (гонады)
- Цисты (яйца) водных животных
- Чешуя
- Внутренние органы рыб и других водных животных
- Жир рыбный и других водных животных
- Кости рыб и других водных животных
- Кожа рыб и других водных животных
- Хрящи рыб и других водных животных
- Плавники рыб и других водных животных.