Минсельхоз внес в черный список ряд импортеров сельхозпродукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарушители норм международной торговли, пытавшиеся на 24 фурах провезти в Казахстан растительную продукцию без фитосанитарных сертификатов, оштрафованы и внесены в черный список. В их отношении в течение 30 дней в РК и РФ будут действовать ограничительные санкции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.

С 24 по 27 июля на фитосанитарный контрольный пункт «Сырым» в ЗКО со стороны Российской Федерации прибыло 24 автомашины с подкарантинной продукцией: 10 – с зерном, 5 – с картофелем, 4 – с фруктами, 3 – с лимоном, 2 – с бананами.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля госинспекторы МСХ РК установили отсутствие фитосертификатов на грузы, что является серьезным нарушением норм международной торговли, требований Международной конвенции по защите и карантину растений и Евразийского экономического союза.

Согласно решению КТС № 318 от 18.06.2010 г «Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС», «Положению о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС» и закону РК «О карантине растений» ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию республики без фитосанитарного сертификата страны-экспортёра строго запрещен .

На основании этого все 24 автомобиля были задержаны, что привело к их скоплению на нейтральной полосе между границами РК и РФ.

Однако из-за неудобств, вызванных затором между постами двух стран, а также для стабилизации цен на продовольствие, машинам с товарами все же разрешили въехать в Казахстан после углубленного лабораторного исследования фитосанитарного состояния грузов, наложения штрафов и включения участников внешнеэкономической деятельности в список нарушителей законодательства ЕАЭС в области карантина растений.

Также им разъяснили, что субъекты предпринимательства из вышеуказанного списка не могут получать фитосанитарные сертификаты на территории Республики Казахстан и Российской Федерации в течение 30 календарных дней.

Комитет госинспекции в АПК МСХ РК запланировал провести переговоры с Россельхознадзором касательно выработки единого алгоритма действий по предупреждению подобных нарушений и усиления совместной разъяснительной работы среди участников ВЭД.

Кроме того, Комитет госинспекции в АПК усилит карантинный фитосанитарный контроль на границе Казахстана и будет принимать в отношении нарушителей самые жесткие меры.