Минсельхоз в корне изменил систему страхования для аграриев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК разработало новый закон, который отменил неэффективную систему обязательного страхования посевов. Вместо этого вводится добровольное страхование субъектов агропромышленного комплекса с целым пакетом мер реальной поддержки аграриев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.

Как отмечает пресс-служба ведомства, система обязательного страхования была введена 15 лет назад специальным законом «Об обязательном страховании в растениеводстве». Она должна была помочь крестьянам возмещать убытки в случае гибели посевов, однако не справилась с этой задачей.

Система обязательного страхования оказалась формальной – при наступлении страхового случая получаемые страховые выплаты не покрывали даже минимальных производственных затрат фермеров.

Изучив обращения аграриев, Минсельхоз подготовил новые механизмы, которые в корне меняют подходы системы страхования в сельском хозяйстве. Эти новшества были включены в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК», подписанный Главой государства 28 октября т.г.

В результате, в январе 2020 года Закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» утратит свою силу и будет осуществлен переход от обязательной формы страхования к добровольному страхованию рисков в сфере растениеводства и животноводства.

Новая система страхования также предусматривает конкретные меры государственной поддержки субъектов АПК. К примеру, вместо механизма субсидирования страховых выплат Минсельхоз ввел субсидирование приобретение страховых полисов. Это уменьшит траты фермеров и сделает прозрачными процессы страхования и получения страховых выплат.

Министерство также предусмотрело норму, которая разрешает фермерам использовать страховой полис как дополнительное обеспечение при оформлении займов в банках второго уровня.

Стоит отметить, что новая система добровольного страхования станет работать на электронной платформе. Заключение договоров страхования, субсидирование, определение факта наступления страхового случая и страховая выплата будут производиться через информационную систему. Это позволит выстроить прозрачную систему управления рисками.

Напомним, о том, как в Казахстане будет меняться система господдержки сельхозтоваропроизводителей, ранее рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства.