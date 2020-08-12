Минсельхоз увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чтобы повысить интерес фермеров к занятию молочным животноводством и увеличить долю поголовья молочного скота в Казахстане Минсельхоз РК внес изменения в правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом министра Сапархана Омарова от 17 июля т.г. в молочном скотоводстве увеличены нормативы субсидирования за приобретение импортированного племенного маточного поголовья с 225 до 400 тысяч тенге за голову, отечественного – со 150 до 200 тысяч тенге за голову, а также за удешевление стоимости молока норматив субсидирования за один килограмм пробной массы теперь варьируется от 20 до 45 тенге. Ранее «вилка» норматива составляла 10-35 тенге за килограмм.

Кроме того, в целях возмещения инвестиционных затрат на строительство молочно-товарных ферм промышленного и семейного типов предусмотрен паспорт № 6, в рамках которого возмещаются 25% затрат за создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота молочного направления мощностью от 400 голов маточного поголовья и за приобретение оборудования для молочно-товарной фермы от 50 голов маточного поголовья.

Наряду с этим, АО «НУХ «КазАгро» ведет работу по финансированию строительства промышленных молочно-товарных ферм со ставкой вознаграждения в 6% и сроком до 10 лет.

Как сообщалось ранее, в соответствии с Госпрограммой развития АПК и планами по импортозамещению молочной продукции Минсельхозом ведется активная работа по ежегодному вводу в эксплуатацию 25 промышленных молочно-товарных ферм.

В 1-м полугодии 2020 года в Казахстане введены в эксплуатацию 6 крупных молочно-товарных ферм с общим поголовьем 3810 голов КРС, до конца года планируется запустить еще 16 МТФ.

Для помощи фермерам, заинтересованным в развитии молочного животноводства и строительстве МТФ, Министерство сельского хозяйства летом приняло еще несколько мер.

В частности, по просьбам фермеров изменены залоговые требования при финансировании инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов, а также при кредитовании приобретения скота, техники и оборудования, поступающих под залог в будущем. Минсельхозом внедрен механизм гарантирования до 85% суммы кредита в случае нехватки залогов при реализации инвестпроекта. Что касается скота, то его теперь можно приобретать по коэффициенту ликвидности 1:1. При этом, после получения фермерами субсидий, обеспеченность твердым залогом составит 15%. Остальные 85% будут обеспечиваться приобретаемым скотом.

Также, по инициативе Минсельхоза, Министерством индустрии и инфраструктурного развития приняты изменения в части отнесения животноводческих комплексов по производству молока с количеством поголовья скота до 1500 (включительно) к технически несложным объектам, что позволило исключить необходимость прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, относящейся к государственной монополии.

Теперь фермерам предоставлена возможность по своему усмотрению выбирать любую аккредитованную организацию для проведения экспертизы ТЭО и ПСД проектов строительства МТФ. Это ускорит процесс оформления документов для строительства, а также снизит затраты фермеров.

Новшество положительно отразится на решении вопросов обеспечения внутреннего рынка молочной продукцией, загрузки перерабатывающих предприятий, создания рабочих мест в регионах и т.д.

Таким образом, в рамках задач по импортозамещению государство в 1-м полугодии т.г. значительно расширило поддержку фермеров, занятых молочным животноводством.