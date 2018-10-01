Минсельхоз сократит финансирование проектов по водоснабжению

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК сократит финансирование проектов по водоснабжению в связи с завершением некоторых проектов и риска неосвоения государственных средств. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РК Берик Бисебеков, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По групповому водопроводу - сокращается (финансирование) на 2,1 млрд тенге данная сумма. Основная причина уменьшения - проекты близятся к завершению, есть опасения, что 1,7 млн тенге будут не освоены», - сказал Берик Бисебеков.

Однако уменьшение средств, как заверил вице-министр, не будет негативно влиять на достижение показателей плана развития страны до 2025 года. И до 80% сельских местностей будут обеспечены централизованным водоснабжением.

Представитель МСХ также сообщил, что на 15 млрд тенге предусмотрено увеличение уставного капитала КазАгро.

«Эти средства будут направлены на приобретение сельхозтехники. На сегодняшний день на 7 млрд тенге через дочернюю компанию «КазАгро» принято решение приобрести сельхозтехнику. Теперь рассматриваются дополнительные проекты на 20 млрд тенге. Мы уверены, что до конца года министерством эти средства будут полностью освоены», - добавил Берик Бисебеков.

Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса рассматриваются изменения в бюджет на 2018-2020 годы.