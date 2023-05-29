Минсельхоз РК проводит анализ земель, предоставленных банкам в залог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства проводит работу в регионах по анализу сельскохозяйственных земель, состоящих из условных земельных долей и предоставленных в качестве залога банкам и организациям. Об этом сообщается в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по принудительному возврату в государственную собственность земель, находящихся во владении банков второго уровня, в соответствии со статьями 92-94 Земельного кодекса, продолжается.

Министерство сельского хозяйства проводит работу в регионах по анализу сельскохозяйственных земель, состоящих из условных земельных долей и предоставленных в качестве залога банкам и организациям», - сообщил Роман Скляр.

По его словам, прорабатываются подходы по принудительному изъятию земельных участков в соответствии с положениями статей 92-94 Земельного кодекса.

«В условиях недостаточности ликвидного залога и собственных денег у сельскохозяйственных производителей введение моратория на предоставление в залог земельных участков может существенно ограничить доступ значительного количества сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам. Это приведет к нехватке оборотных средств на селе и снижению притока частных инвестиций в сельское хозяйство. В этой связи введение моратория на предоставление в залог банкам земельных участков, в том числе состоящих из условной земельной доли, не поддерживается», - подчеркнул Роман Скляр.

Ранее Роман Скляр сообщил, что в Казахстане выявлены 169 проблемных предприятий, в которых состоят 81 тысяча пайщиков и есть 4,1 млн га сельхозугодий, из них 868 тысяч га незаконно переданы в залог. В залоге находятся более 2 тысяч земельных участков сельхозназначения.