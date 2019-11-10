Минсельхоз РК приступил к решению проблем в хлопковой отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства РК создана специальная рабочая группа, которая разработает новую отраслевую программу поддержки производителей культуры. Об этом стало известно на встрече в МСХ РК с участием заместителя главы ведомства Рустема Курманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания по вопросам развития хлопководства с участием заинтересованных сторон был рассмотрен широкий спектр проблем, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители. На большую часть вопросов в ходе конструктивного обсуждения были найдены устраивающие стороны ответы. Так, к примеру, найдено решение по нормативно-правовой «ловушке», в которую попали производители хлопка из Туркестанской области при получении положенных субсидий.

По условиям, закрепленным соответствующим приказом МСХ, крестьянам, выращивающим хлопок, только после сдачи продукции на хлопкоперерабатывающие заводы выдаются субсидии в размере 12 тысяч тенге за тонну. Но реальная ситуация такова, что не весь хлопок-сырец декхане могут завезти на перерабатывающие заводы и предприятия. Так, почти 46% произведенной продукции они продают закупающим организациям, т.н. трейдерским компаниям, которые затем увозят сырец на переработку. По этой причине крестьяне не выполняют условия субсидирования и, соответственно, не могут получить положенные деньги.

«Выяснилось, что трейдерские компании включаются в цепочку «декхане-хлопкозавод» из-за объективных трудностей при транспортировке хлопка-сырца. Поэтому мы вносим изменения в правила субсидирования. Теперь декхане смогут получать субсидии не только при передаче продукции на завод, но и при продаже его трейдерам. Приказ уже направлен в государственные органы. Мы следим за быстрым решением вопроса», - сообщил вице-министр сельского хозяйства.

Аналогично будут рассмотрены все вопросы, поднятые производителями хлопка. Министерством уже начата соответствующая работа, которая находится на постоянном контроле министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова.