Минсельхоз РК: от чего аграрии могут выгодно застраховаться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Добровольное субсидируемое агрострахование доступно для отдельных регионов, сельхозкультур и видов животных. Министерство сельского хозяйства РК напоминает, что с 2020 года вступила в действие новая система страхования в АПК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новая система страхования в АПК предусматривает новые подходы:

- добровольный характер страхования: теперь нет обязательства страховать предмет своей деятельности, это личная ответственность СХТП;

- изменение формы господдержки страхования: раньше субсидировались страховые выплаты, теперь субсидированию подлежат страховые премии;

- все процессы – от заключения договора до выплат – автоматизированы и производятся на электронной платформе, что исключит влияние человеческого фактора и обеспечит их прозрачность.

Оператором страхования в АПК является АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

На сегодняшний день утверждены правила субсидирования страховых премий, а также страховые продукты в области животноводства и растениеводства (засуха и избыток влаги).

Застраховать можно зерновые (пшеница, овёс, ячмень) и масличные культуры (подсолнечник, лён, рапс, кукуруза) на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей.

В животноводстве утвержден страховой продукт «страхование КРС». Он является мультирисковым – в число рисков включены инфекционные и особо опасные болезни, пожар, злоумышленные действия третьих лиц, опасные природные или стихийные явления, а также несчастные случаи – удар молнии, нападение зверей, травматические повреждения, не совместимые с жизнью и др.