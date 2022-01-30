+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минсельхоз РК: 281 инвестпроект на 255,1 млрд тенге реализовали в 2021 году

30 Января 2022 22:04
Поделиться:
Минсельхоз РК: 281 инвестпроект на 255,1 млрд тенге реализовали в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году реализованн 281 инвестиционный проект на сумму 255,1 млрд тенге – МСХ РК.

В рамках реализации инвестиционных проектов на 2021-2025 гг. Министерством сельского хозяйства составлен пул из 934 инвестиционных проекта на общую сумму 4,4 трлн тенге.

Данные проекты включают такие направления как создание молочно-товарных ферм, птицефабрик, репродукторов, откормочных площадок, сахарных заводов.

В 2021 году реализован и введены в эксплуатацию 281 инвестиционный проект на сумму 255,1 млрд тенге, в том числе в сфере животноводства 180 проектов на сумму 145,4 млрд тенге, в сфере растениеводства 101 проект на сумму 109,7 млрд тенге.

В 2022 году запланировано реализация порядка 312 проектов на общую сумму в 581,1 млрд тенге, в том числе по направлениям:

в области животноводства - 197 проектов на сумму 259,1 млрд тенге;

в рыбоводсте - 7 проектов на сумму 7,6 млрд тенге;

в области растениеводства - 99 проектов на сумму 299,4 млрд тенге;

в производстве продуктов питания - 9 проектов на сумму 15,1 млрд тенге.

Министерство сельского хозяйства отмечает, что привлечение инвестиций в реальный сектор экономики является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства. Создание предпосылок для притока инвестиций в аграрный сектор и их эффективность является одним из основных элементов государственной аграрной политики. Инвестиционная деятельность является определяющим фактором развития сельского хозяйства в целом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минсельхоз  
Поделиться:
Популярное
1 Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства
2 Произошла очень быстрая смена декорации  - Президент о массовых беспорядках
3 Кадровые назначения в РК за неделю
4 В Мажилисе  должно быть несколько сильных партий – Президент РК
5 Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
6 Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент
Читайте также
Рабочая группа МСХ РК посетила Мангистаускую область - поддержка животноводства будет продолжена
2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане
Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства
Произошла очень быстрая смена декорации  - Президент о массовых беспорядках
Кадровые назначения в РК за неделю
В Мажилисе  должно быть несколько сильных партий – Президент РК
Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив