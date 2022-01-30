Минсельхоз РК: 281 инвестпроект на 255,1 млрд тенге реализовали в 2021 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году реализованн 281 инвестиционный проект на сумму 255,1 млрд тенге – МСХ РК.
В рамках реализации инвестиционных проектов на 2021-2025 гг. Министерством сельского хозяйства составлен пул из 934 инвестиционных проекта на общую сумму 4,4 трлн тенге.
Данные проекты включают такие направления как создание молочно-товарных ферм, птицефабрик, репродукторов, откормочных площадок, сахарных заводов.
В 2021 году реализован и введены в эксплуатацию 281 инвестиционный проект на сумму 255,1 млрд тенге, в том числе в сфере животноводства 180 проектов на сумму 145,4 млрд тенге, в сфере растениеводства 101 проект на сумму 109,7 млрд тенге.
В 2022 году запланировано реализация порядка 312 проектов на общую сумму в 581,1 млрд тенге, в том числе по направлениям:
в области животноводства - 197 проектов на сумму 259,1 млрд тенге;
в рыбоводсте - 7 проектов на сумму 7,6 млрд тенге;
в области растениеводства - 99 проектов на сумму 299,4 млрд тенге;
в производстве продуктов питания - 9 проектов на сумму 15,1 млрд тенге.
Министерство сельского хозяйства отмечает, что привлечение инвестиций в реальный сектор экономики является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства. Создание предпосылок для притока инвестиций в аграрный сектор и их эффективность является одним из основных элементов государственной аграрной политики. Инвестиционная деятельность является определяющим фактором развития сельского хозяйства в целом.
- Картофельная продукция выпущена в Узбекистан 28 января - Комитет госдоходов
- Цены на социально значимые продукты питания должны быть доступными – Алихан Смаилов
- Препятствий на вывоз картофеля не было – Минсельхоз РК
- 40 вагонов с картофелем задержаны на станции Сарыагаш
- Рабочая группа МСХ РК посетила Мангистаускую область - поддержка животноводства будет продолжена
- 2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана