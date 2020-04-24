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Минсельхоз разработал единый алгоритм проведения хозяйственных работ

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
24 Апреля 2020, 18:00
Минсельхоз разработал единый алгоритм проведения хозяйственных работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства разработало единый алгоритм проведения хозяйственных работ. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства дал поручение создать условия для проведения полевых работ в оптимальные сроки. Это поручение выполняется на уровне министерства и акиматов. Несмотря на карантинную ситуацию, сельхозтоваропроизводители выдерживают сроки работ. В настоящее время посевные работы ведутся в семи регионах. В южных регионах страны посевная площадь составляет от 16 до 80 процентов: в Жамбылской области 326 тысяч гектаров, в Алматинской области 239 тысяч гектаров, в Туркестанской области 230 тысяч гектаров, в Кызылординской области 28 тысяч гектаров. В других регионах готовятся к посевной»,- сказал А.Сапаров.

По его словам, в этом году регионы обеспечены удешевленным топливов и удобрениями, техника готова к работе. Посевные работы проводятся в условиях карантина. В связи с ограничением передвижения граждан от фермеров поступают жалобы. Минсельхоз разработал единый алгоритм передвижения крестьян, который одобрен 17 апреля на заседании Государственной комиссии. Этот алгоритм доведен до акиматов», – сказала А. Сапаров.


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