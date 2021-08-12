Минсельхоз призывает казахстанцев помочь пострадавшим от засухи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК выступило с обращением к гражданам, передает МИА «Казинформ».
«Уважаемые казахстанцы!
Аномальная погода приводит к серьезным последствиям. Необычайная жаркая погода во многих регионах Казахстана привела к засухе. Из-за малого количества осадков, сильно пострадала Мангистауская область.
Правительством и местными исполнительными органами проводится плодотворная работа по минимизации ущерба и поддержки пострадавших фермеров. Весомую помощь оказывают волонтеры по всей стране.
Сотрудники министерства сельского хозяйства, проявляя солидарность с жителями и аграриями, страдающих от негативных природных явлений, направят свою однодневную заработную плату в специально созданный фонд, организованный акиматом Мангистауской области.
Министерство призывает трудовые коллективы организаций всех форм собственности поддержать и оказать посильную помощь согражданам, попавшим в объективно сложную ситуацию», - говорится в заявлении ведомства.
На сайте МСХ РК опубликованы реквизиты для перечисления помощи.
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