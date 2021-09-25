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Минсельхоз пресек ввоз подкарантинной продукции в Казахстан

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Сентября 2021, 15:05
Минсельхоз пресек ввоз подкарантинной продукции в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 по 24 сентября 2021 года государственными инспекторами по карантину растений выявлено 76 нарушении в области карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Республики Казахстан из других стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля был пресечен ввоз следующей подкарантинной продукции не отвечающей фитосанитарным требованиям: 595,4 тонн пшеницы, ячменя, картофеля, томатов, огурцов, капусты, перца, баклажанов, кабачков, яблок, бананов, орехов, сухофруктов, 82,5 м 3 пиломатериалов из Российской Федераций, 43,1 тонн картофеля, перца, малины, клубники и смородины из Республики Кыргызстан, 17,4 тонн яблок, свеклы сливы, винограда, семян люцерны и саженцов цветов из Республики Узбекистан и 20 тонн сушенных абрикосов из Афганистана.

В результате, лица, допустившие нарушение законодательства в области карантина растений, привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК и наложены административные штрафы на сумму 4,2 млн тенге. Основными нарушениями являются: отсутствие фитосанитарного сертификата, отсутствие маркировки и не предоставление подкарантинной продукции на вторичный досмотр.

Вместе с тем, с начала текущего года государственными инспекторами по карантину растений Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан было выявлено порядка 4 тысяч нарушений в области карантина растений, наложено более 308 млн тенге административных штрафов.


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