Минсельхоз предлагает ряд реформ в системе ветеринарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из актуальных проблем, стоящих перед агропромышленным комплексом страны, является создание действенной системы ветеринарии, её реформа и стабилизация эпизоотической ситуации в Казахстане. Существующая система, не смотря на ряд проведенных реформ, имеет целый ряд недостатков и проблемных вопросов, на решение которых обратил внимание Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Министерством сельского хозяйства проведен комплексный анализ текущего состояния системы ветеринарии, выявлен ряд наиболее острых проблемных вопросов.

Для их решения предлагается пересмотреть функциональные обязанности и полномочия как местных исполнительных органов, так и Министерства в целом.

В области цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных Министерство планируетрасширить функционал системы «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИСЖ), разработать мобильное приложение, которое позволит в оперативном режиме проводить сканирование бирок животных.

При этом в приложении заполнятся привязанные с индивидуальным номером животного (ИНЖ) необходимые сведения (карточка животного) и ветеринарные мероприятия, а также автоматическое уведомление о планируемых процедурах. Приложение будет иметь возможность работы в автономном режиме (в случае отсутствия доступа к интернету) и при появлении интернета данные автоматически будут передаваться в ИСЖ.

Вместе с этим планируется расширить функционал «Единой автоматизированной системы управления», в части выдачи ветеринарных справок, сертификатов, разрешений на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов.

Разрабатывается новая информационная система регулирования применения ветеринарных препаратов, автоматизируются отчетность и государственный контроль и надзор в области ветеринарии, процессы разработки плана ветеринарных мероприятий (потребности в ветеринарных препаратах).

Создается база данных ветеринарных препаратов, в которой будет вестись учет по поступлению, распределению и их использованию.

В области подготовки кадров Министерство предлагает внедрить единую программу образования по специальностям ветеринарии во всех учебных заведениях, увеличить сельскую квоту до 70 % для ветеринарных специальностей, а также дать возможность отработки выпускниками по проекту «Серпін» после окончания ВУЗа в течение 3-х лет не только по месту обучения, но и в других трудодефицитных регионах Казахстана.

Планируется создание статуарного ветеринарного органа согласно рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здоровья животных.

Повышение заработной платы специалистов в области ветеринарии является одной из важнейших задач ведомства, без решения которой невозможно добиться повышения привлекательности службы.

На текущий момент предлагается несколько путей решения данного вопроса, в частности пересмотр тарифов на услуги по проведению ветеринарных мероприятий, увеличение объемов платных видов услуг, утверждение норматива нагрузки на ветеринарного врача.

Необходимо отметить, что предлагаемые меры обсуждаются на различных площадках с участием депутатов Сената Парламента, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, организаций образования и науки, бизнеса, общественных объединений.

Реализация мер по реформированию системы ветеринарии планируется в 2022-2026 годы в рамках реализации Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы, в том числе с внесением соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан и выделением финансовых средств на его реализацию.

Решение данных вопросов, позволит создать надежную систему ветеринарии, которая станет основой для дальнейшего развития всего агропромышленного комплекса.