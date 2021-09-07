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Минсельхоз предлагает пересмотреть принцип работы стабфондов

7 Сентября 2021, 12:00
Минсельхоз предлагает пересмотреть принцип работы стабфондов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для стабилизации цен на продовольствие необходимо пересмотреть принцип работы стабфондов, закупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в период межсезонья предлагается сформировать в стабфондах пятимесячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения, а также гречневой крупы, подсолнечного масла от потребности всего населения.

«По расчетным данным объемы закупа картофеля и овощей по республике составят 229 тысяч тонн , а также гречневой крупы 17,6 тысяч тонн и подсолнечного масла – 28,5 тысяч тонн», - сказал А. Сапаров.

Кроме этого, по информации первого вице-министра сельского хозяйства, для развития сырьевой базы будет разработана Дорожная карта по развитию кормопроизводства, предусматривающая формирование постоянно действующего фуражного фонда зерна на базе АО «НК «Продкорпорация», а также введение временных количественных ограничений (квоты) или запрета на вывоз грубых и зернофуражных кормов.


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