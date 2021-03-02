Минсельхоз пообещал продолжить выдачу микрокредитов на селе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Микрокредитование на селе продолжится. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только в прошлом году на эти цели было направлено 43,2 млрд тенге, это позволило выдать более 11 тысяч микрокредитов, из которых 60% составляют стартап-проекты. Реализация программы позволила создать 11 тысяч постоянных рабочих мест на селе», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, в ближайшие пять лет планируется выдать 50 тысяч микрокредитов на сумму 250 млрд тенге.

Ранее министр поделился планами ведомства касательно ввода инвестиционных проектов. Согласно планам, в целом по республике за пять лет планируется реализовать 380 инвестиционных проектов, в том числе проекты в рамках импортозамещения составляют более 65%.