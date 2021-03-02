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Минсельхоз пообещал продолжить выдачу микрокредитов на селе

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Марта 2021, 11:07
Минсельхоз пообещал продолжить выдачу микрокредитов на селе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Микрокредитование на селе продолжится. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только в прошлом году на эти цели было направлено 43,2 млрд тенге, это позволило выдать более 11 тысяч микрокредитов, из которых 60% составляют стартап-проекты. Реализация программы позволила создать 11 тысяч постоянных рабочих мест на селе», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, в ближайшие пять лет планируется выдать 50 тысяч микрокредитов на сумму 250 млрд тенге.

Ранее министр поделился планами ведомства касательно ввода инвестиционных проектов. Согласно планам, в целом по республике за пять лет планируется реализовать 380 инвестиционных проектов, в том числе проекты в рамках импортозамещения составляют более 65%.


Правительство РК   Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство  
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