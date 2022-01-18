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Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы госсподдержки отрасли

18 Января 2022 10:38
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Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы госсподдержки отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК подготовило предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поручению Главы государства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли, которые будут направлены, прежде всего, на упрощение ее механизмов и оптимизацию направлений, ориентированность на конечный результат. Также вводится норма, согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам министра, предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В настоящее время состоялось три заседания рабочей группы.

«По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в Правительство»,- добавил Ербол Карашукеев.



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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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