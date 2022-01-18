Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы госсподдержки отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК подготовило предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли, которые будут направлены, прежде всего, на упрощение ее механизмов и оптимизацию направлений, ориентированность на конечный результат. Также вводится норма, согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам министра, предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В настоящее время состоялось три заседания рабочей группы.

«По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в Правительство»,- добавил Ербол Карашукеев.



