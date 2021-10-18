Минсельхоз определил самые импортируемые продукты питания
«Как показала пандемия коронавируса, обеспечение внутреннего рынка является первостепенной задачей. Поэтому, наряду с приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. Министерством определены самые импортируемые позиции – это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба», - отметил министр.
На сегодняшний день по каждому из этих направлении определены и реализуются конкретные инвестпроекты. Для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка.
В результате к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции, за исключением сахара, должна составить 100%, а по сахару – 80%.