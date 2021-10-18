Минсельхоз определил самые импортируемые продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства определило самые импортируемые продукты питания. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показала пандемия коронавируса, обеспечение внутреннего рынка является первостепенной задачей. Поэтому, наряду с приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. Министерством определены самые импортируемые позиции – это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба», - отметил министр.

На сегодняшний день по каждому из этих направлении определены и реализуются конкретные инвестпроекты. Для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка.

В результате к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции, за исключением сахара, должна составить 100%, а по сахару – 80%.