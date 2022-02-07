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Минсельхоз обследовал 96 млн га сельхозугодий

7 Февраля 2022 15:12
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Минсельхоз обследовал 96 млн га сельхозугодий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК рассматривает развитие ресурсосберегающего земледелия, рационального использования пастбищ, проведение мероприятий по обводнению пастбищ и борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ одним из актуальных направлений развития агропромышленным комплексом страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

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Ведомством на системной основе проводятся почвенные и геоботанические обследования земель. С 2017 по 2021 годы крупномасштабных почвенных обследований проведено на площади 33 млн га, геоботанических обследований на площади 33 млн га и бонитировки почв на площади 30 млн га.

Проведенные работы позволили определить содержание гумуса, валового фосфора и азота, подвижных соединений калия и фосфора, кислотность или щелочность, солонцеватость, карбонатность, засоление и механический состав почв (показатели плодородия земель), знание которые необходимы при ведении сельского хозяйства.

На основе данных сформированы необходимые для рационального использования земель рекомендации, выработанные на основании тщательных анализов, проводимых в специальных аттестованных лабораториях.

Все материалы и данные с пояснительными записками, содержащими рекомендации по рациональному использованию земель на постоянной основе передаются уполномоченным органам по земельным отношениям областных и районных акиматов для дальнейшего использования.


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#Правительство РК   #Минсельхоз  
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