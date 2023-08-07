Минсельхоз не прогнозирует острого дефицита кормов из-за засухи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12,7 млн тонн сена заготовили казахстанские фермеры на сегодняшний день, что составляет 50,7% от запланированного на этот год объема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

На субсидирование стоимости затрат на корма в этом году регионами выделено 11,7 млрд тенге. При необходимости акиматы областей имеют возможность направить дополнительные средства.

Впервые с этого года для проведения кормозаготовительных работ сельхозтоваропроизводители могут получить льготное дизтопливо. Согласно заявкам сформированы потребности горючего в объеме 57,9 тыс. тонн. Отгрузка уже началась.

Кроме того, по итогам 2022 года Продкорпорация сформировала фуражный фонд в объеме 235,2 тыс. тонн, запасы которого в случае необходимости будут направлены для поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене.

В регионах, пострадавших от засухи, по линии АО «НУХ «Байтерек» рассматривается возможность пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам фермеров. Также прорабатывается вопрос по выделению дополнительных средств из резерва Правительства на субсидирование животноводства.

Хорошие темпы заготовки сена демонстрируют в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской и Акмолинской областях. Низкие темпы наблюдаются в Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

В Акмолинской области по прогнозным расчетам, поголовье скота на предстоящую зимовку достигнет 640 тыс. голов. На сегодняшний день фермеры заготовили 901,2 тыс. тонн сена, или 68,9% от плана, сенажа – 132,8 тыс. тонн (51,1%). Заявки на получение удешевленного ГСМ для кормозаготовки подали свыше 200 хозяйств на 4,4 тыс. тонн дизтоплива.

В текущем году площади кормовых культур в регионе увеличены

на 27,6 тыс. га и составили 223,4 тыс. га. Для повышения объемов производства кормовых культур в регионе проводится работа по расширению орошаемых земель.

В Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день заготовлено 296,2 тыс. тонн сена, или 35% от запланированного объема. Текущие запасы сенажа составляют 34,1 тыс. тонн, или 43,6% от плана. Численность поголовья сельхозживотных остается в среднем на уровне прошлого года.

В области утвержден План мероприятий по обеспечению кормами сельхозживотных на предстоящую зимовку, в каждом районе созданы оперативные штабы во главе с акимами.

Отметим также, что основная масса сочных кормов приходится на кукурузный силос, заготовка которого начнется в сентябре. Острого дефицита кормов из-за засухи не прогнозируется.