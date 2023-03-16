Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Минсельхоз наделят дополнительными полномочиями

16 Марта 2023, 14:46
Минсельхоз наделят дополнительными полномочиями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК намерены наделить полномочиями по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА.

«В Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: пункт 15 дополнить подпунктом 300-1 следующего содержания: разрабатывает и утверждает инструкцию по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», -говорится в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

«Основанием для внесения дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан является отсутствие компетенции в разработке и утверждении инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, в целях осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель», - отмечается в пояснительной записке.

В документе уточняется, что реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета. Принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических, политико-правовых, экологических, демографических и иных последствий.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 3 апреля текущего года.


Новости по теме
Казахстан планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом
Серик Егизбаев возглавил Комитет по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК
Новый проект по микрокредитованию сельчан «Ауыл аманаты» запустят в Казахстане
Теги:
Читайте также
Казахстан планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом
Пять областей Казахстана вошли в зону свободной от ящура с вакцинацией
26 новых овощехранилищ откроют в Казахстане в этом году
Квоты на вывоз КРС и МРС намерены ввести в Казахстане
Квоты на вывоз лука могут ввести в РК
Узбекистанский опыт хлопководства интересен Казахстану – Минсельхоз
Рынок открыт: казахстанская рыбная продукция пойдет на экспорт в страны ЕС
Причины сокращения объема посевных площадей хлопчатника объяснили в Минсельхозе
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей