Минсельхоз Кыргызстана объяснил, почему прекращена подача воды Казахстану

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана прокомментировали ситуацию с подачей воды Жамбылской области Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kg.

«Вододеление с Республикой Казахстан осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, которые разрабатываются ежегодно до начала вегетационного периода и подписываются с сопредседателями Чу-Таласской водохозяйственной комиссии. Но в 2023 году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников», — говорится в сообщении.

17-19 июля 2023 года в Бишкеке состоялась встреча представителей Кыргызстана и Казахстана по решению вопросов вододеления по рекам Чу и Талас. Казахстанская сторона сообщила о тяжелой обстановке в бассейне реки Талас с подачей поливной воды водопользователям Жамбылской области и обратилась с просьбой об ее увеличении с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля текущего года до 45.0 кубических метров в секунду.

В ведомстве уточнили, что по подписанному графику казахстанский регион должен был получать 40.0 кубометров в секунду.

Кыргызстанская сторона проинформировала об аналогичной тяжелой ситуации с поливами в Чуйской и Таласской областях, где были созданы штабы в связи с маловодием, разработаны графики водооборота для обеспечения поливной водой водопотребителей и уведомило казахскую сторону, что при расходе 45,0 кубометров в секунду к 1 августа текущего года доля Казахстана составляет всего 3,54 миллиона кубометров, который при расходе 10,0 кубометров в секунду будет исчерпан к 4 августа 2023-го.

«Несмотря на приведенные расчеты и доводы, казахская сторона не отказалась от своей просьбы. При этом кыргызская сторона экономила свой лимит водозабора путем введения графика водооборотов, хотя фермеры Кыргызстана также остро нуждались в поливной воде. Нужно отметить, что вплоть до сегодняшнего дня водность источников Таласской долины остается очень низкой», — проинформировали в Минсельхозе.

По итогам встречи подписан протокол, согласно которому, начиная со второй декады августа вода казахской стороне не будет подаваться. При этом было оговорено, что при условии увеличения приточности в Кировское водохранилище будет рассмотрен сбор воды Республики Казахстан.

«К сожалению, на сегодняшний день поток воды в водохранилище составляет всего 1.0 кубометр в секунду, увеличение приточности не наблюдается, в 2022 году поступление воды составляло 13,7 кубометра в секунду. Необходимо отметить, что у Казахстана есть возможность получать воду из русла Таласа по коллекторно-дренажной сети вдоль государственной границы в размере от 5 до 8 кубометров в секунду», — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы Жамбылской области.