Минсельхоз исключил коррупционные схемы в реализации льготного дизтоплива

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 34,5 тыс. заявок на 426 тыс. тонн дизтоплива принято от сельхозтоваропроизводителей на проведение уборочной кампании. Данные объемы охватят 22,3 млн га посевных площадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В этом году Минэнерго утверждена отпускная цена дизтоплива на уровне 284 тыс. тенге за тонну с НПЗ. С учетом расходов операторов по доставке, средняя цена для фермеров составляет 269 тенге за литр, что на 9% ниже рыночной стоимости.

На данный момент региональные операторы по доставке льготного дизтоплива проводят процедуры по оплате и отгрузке июльских объемов ГСМ с НПЗ.

В МСХ напомнили о разработке правил, согласно которым формирование объемов квот для аграриев и реализация дизтоплива осуществляется в электронной форме на базе модуля ЕГИСС. Операторы по доставке определяются комиссией из числа представителей акиматов, органов прокуратуры и противодействия коррупции, общественных организаций, Нацпалаты «Атамекен», а также отраслевых ассоциаций.

Вместе с тем, как отметили в МСХ, в некоторых регионах по-прежнему не определены операторы по доставке дизтоплива. К примеру, в Атырауской и Мангистауской областях поставщик определится в августе, поскольку отгрузка запланирована на этот месяц. В Улытауской области нет заявок на операторов ввиду высокой цены на ГСМ и отсутствия возможности у оператора делать высокую надбавку.

«С принятием новых правил исключен риск нецелевого использования удешевленного дизтоплива операторами. Поставщик ГСМ в случае наличия неотгруженных объемов горючего обязан направить его на другие сельскохозяйственные нужды, такие как заготовка кормов, сушка и т.д. Тем самым с принятием правил МСХ обеспечило прозрачность процедур формирования и отгрузки удешевленного дизтоплива на весенне-полевые и уборочные работы, полностью исключив коррупционные схемы», - подчеркнули в МСХ.

Мероприятия по принятию вышеуказанных правил были предусмотрены в предвыборной платформе партии AMANAT, а также в плане мероприятий по исключению коррупционных рисков МСХ. Кроме того, правила были обсуждены на площадках НПП, общественном совете МСХ, на платформе «Открытые НПА», а также прошли антикоррупционную экспертизу, сообщили в ведомстве.