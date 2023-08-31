Минсельхоз: 3,9 млн га зерновых убрали в стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3,9 млн га зерновых и зернобобовых культур убрано по всему Казахстану, что составляет 22,3% от запланированного объема. Проведение уборочной кампании обсудили на заседании оперативного штаба под председательством вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.



По последним данным, при средней урожайности 10,2 ц/га намолочено 3,9 млн тонн зерна. Средняя урожайность масличных составляет 7,1 ц/га, убрано порядка 63,1 тысячи га. Картофеля собрано 613,2 тысячи тонн с урожайностью 202 ц/га. Урожайность овощей в этом году составляет 227 ц/га, собрано около 1,8 млн тонн.

В рамках обеспечения фермеров льготным дизельным топливом заключено договоров и оплачено 176,4 тысячи тонн горючего (41%), отгружено 156,6 тысячи тонн (37%).

Основным вопросом успешного проведения уборочной кампании является обеспечение фермеров финансовыми средствами. Как и в прошлом году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ составила 140 млрд тенге.

По линии Продкорпорации законтрактованы необходимые объемы поставки зерна, для чего было выделено 81,2 млрд тенге. Глава Продкорпорации отметил, что в этом году произведен форвардный закуп зерна общим объемом 290 тысяч тонн, а также выданы товарные кредиты на 600 тысяч тонн. Он обратил внимание акиматов областей на необходимость контролировать своевременную сдачу сельхозпродукции фермерами. Несвоевременное погашение форварда и товарных кредитов повлияет на лимиты в регионах в следующем году.

Вице-министр сельского хозяйства в свою очередь напомнил, что со следующего года для получения субсидий необходимо полностью оцифровать свои поля. По данным АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» по заявкам фермеров оцифровано всего 5 млн га. В некоторых регионах заявки на оцифровку отсутствуют, отметил Абулхаир Тамабек.

Вместе с тем, для оперативного решения данного вопроса создан Telegram-канал, посредством которого также осуществляется консультация и обучение работе на платформе Agrospace.