Минпросвещения Казахстана обновило правила образовательного мониторинга

Соответствующие изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра просвещения от 15 мая 2026 года.

Согласно обновленным нормам, субъектами образовательного мониторинга определены организации образования, районные и городские отделы образования, а также управления образования областей, городов республиканского значения и столицы.

Объектом мониторинга является система образования, за исключением высшего и послевузовского образования.

Мониторинг будет проводиться по уровням образования — от дошкольного воспитания до технического и профессионального, а также послесреднего образования. Кроме того, он разделяется по охвату на районный, областной, республиканский и международный, а также по форме организации — дистанционный и прямой.

В правилах уточняется, что образовательный мониторинг включает систематическое наблюдение за деятельностью организаций образования, проведение методических дней, организацию социологических и мониторинговых исследований, а также анализ результатов образовательной деятельности.

Сбор данных будет осуществляться на основе административной информации, государственной статистической отчетности, результатов лицензирования, аттестации, аккредитации, итоговой аттестации обучающихся, ЕНТ, комплексного тестирования, а также международных и национальных исследований.

При этом актуализация административных данных в информационных системах должна проводиться не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения изменений.

Также установлено, что ежегодно в октябре уполномоченный орган будет фиксировать административные данные для формирования итоговой информации по всем уровням образования. На этот период обновление данных может приостанавливаться сроком до 10 рабочих дней.

По итогам образовательного мониторинга уполномоченный орган будет публиковать Национальный доклад — до 1 декабря года, следующего за отчетным, а Национальный статистический сборник — до 1 марта.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2026 года, за исключением отдельных положений.

