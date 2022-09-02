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    18:41, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Минпросвещения опровергло информацию о размере перечислений по программе Нацфонд – детям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяется сообщение о том, сколько будут получать несовершеннолетние дети в Казахстане из Национального фонда. В некоторых источниках информация дана со ссылкой на Министерство просвещения РК. В ведомстве это сообщение опровергли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    «При перечислении 50 % инвестиционного дохода по программе «Нацфонд – детям» – несовершеннолетний гражданин РК может получать по 74 тыс. 241 тенге ежегодно на свой счет», - сказано в распространяемой информации.

    «Каких-либо комментариев со стороны представителей Министерства просвещения по данному вопросу не было. Данная информация не соответствует действительности», - сообщила руководитель пресс-службы Министерства просвещения Республики Казахстан Молдир Абдуалиева.


    Теги:
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