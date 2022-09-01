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    14:23, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Минпросвещения должно исходить из интересов детей - Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глубоко убежден, что решающую роль в построении Нового Казахстана сыграют школьные учителя. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако в данном направлении все еще требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.

    «В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь, как отметил Президент Казахстана, учебным заведениям технического и профессионального образования нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны.


    Фото: t.me/bort_01





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