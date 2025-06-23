Минпром затягивал согласование проекта инвестора — Генпрокуратура РК

В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО «НК „Kazakh Invest“ (Task Force) установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по организации комплексного производства современного вооружения и военной техники.

— В частности, Министерство промышленности и строительства вопреки требованиям закона затянуло сроки создания Комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 47 дней (вместо 15 рабочих дней).

Выдача отраслевого заключения задержана на 9 рабочих дней.

Более того, нарушены сроки общего рассмотрения заявки и подготовки заключения об основных условиях соглашения, — сообщили в ведомстве.