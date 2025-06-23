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    10:55, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Минпром затягивал согласование проекта инвестора — Генпрокуратура РК

    Министерство промышленности и строительства затянуло сроки создания Комиссии по переговорам по проекту соглашения об инвестициях до 47 дней (вместо 15 рабочих дней), передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО «НК „Kazakh Invest“ (Task Force) установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по организации комплексного производства современного вооружения и военной техники.

    — В частности, Министерство промышленности и строительства вопреки требованиям закона затянуло сроки создания Комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 47 дней (вместо 15 рабочих дней).

    Выдача отраслевого заключения задержана на 9 рабочих дней.

    Более того, нарушены сроки общего рассмотрения заявки и подготовки заключения об основных условиях соглашения, — сообщили в ведомстве.

    По акту надзора прокуратуры за допущенные нарушения директор департамента Министерства промышленности и строительства привлечен к дисциплинарной ответственности.

    Как сообщили в прокуратуре, на сегодня прокурорами разрешен 801 проблемный кейс 1 352 инвесторов.

    Эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры.

    Ранее в Генпрокуратуре рассказали, как не стать жертвой мошенничества.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Инвестиции Министерство промышленности и строительства
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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