Минпром затягивал согласование проекта инвестора — Генпрокуратура РК
Министерство промышленности и строительства затянуло сроки создания Комиссии по переговорам по проекту соглашения об инвестициях до 47 дней (вместо 15 рабочих дней), передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО «НК „Kazakh Invest“ (Task Force) установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по организации комплексного производства современного вооружения и военной техники.
— В частности, Министерство промышленности и строительства вопреки требованиям закона затянуло сроки создания Комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 47 дней (вместо 15 рабочих дней).
Выдача отраслевого заключения задержана на 9 рабочих дней.
Более того, нарушены сроки общего рассмотрения заявки и подготовки заключения об основных условиях соглашения, — сообщили в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры за допущенные нарушения директор департамента Министерства промышленности и строительства привлечен к дисциплинарной ответственности.
Как сообщили в прокуратуре, на сегодня прокурорами разрешен 801 проблемный кейс 1 352 инвесторов.
Эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали, как не стать жертвой мошенничества.