Мошенничество в Казахстане: как не стать жертвой и что делать?

— Ежедневно граждане сталкиваются с последствиями мошенничества, которое бьёт по кошелькам и доверию наших граждан. Ущерб растёт, нервы у людей сдают, а вопрос «как защититься?» становится всё актуальнее. Одной из задач прокуратуры является не только надзор за соблюдением закона, но и помощь гражданам защититься, — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Что говорит статистика в Казахстане?

В 2024 году зарегистрировано 22 870 случаев интернет-мошенничества, а за 5 месяцев 2025 года — 10 145.

Где обманывают чаще?

Астана лидирует с 1548 случаями за 5 месяцев 2025 года, далее г. Алматы (1114), Карагандинская область (868), Павлодарская область (861), Акмолинская область (792).

Всего за 5 месяцев 2025 года от мошенников пострадали 17 909 человек, среди них 1131 пенсионер и 50 несовершеннолетних.

За 5 месяцев текущего года чаще всего мошенники используют фальшивые объявления в интернете (2104) и звонки от «сотрудников банков» (2118).

Ещё одна беда — «инвестиционные» аферы, где люди теряют сбережения, а иногда и влезают в долги.

— Поймать и выследить мошенников непросто, поскольку часто они сидят за границей, но мы усиливаем работу с международными партнёрами, чтобы привлечь виновных к ответственности, — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Почему мошенники процветают?

Причины лежат на поверхности. Интернет проник в каждый дом, а с ним пришли новые риски. Многие доверяют незнакомцам, не проверяя информацию: половина пенсионеров не распознают обман сразу. Прокуратура координирует усилия с правоохранительными органами Казахстана и других стран, но главное оружие против афер — ваша бдительность.