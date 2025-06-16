Мошенничество в Казахстане: как не стать жертвой и что делать?
Мошенничество в Казахстане давно стало головной болью для граждан: телефонные звонки от «банковских сотрудников», фальшивые объявления в интернете, обещания золотых гор от сомнительных инвестиций — такие схемы знакомы многим и с каждым днем становятся всё изощрённее. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
— Ежедневно граждане сталкиваются с последствиями мошенничества, которое бьёт по кошелькам и доверию наших граждан. Ущерб растёт, нервы у людей сдают, а вопрос «как защититься?» становится всё актуальнее. Одной из задач прокуратуры является не только надзор за соблюдением закона, но и помощь гражданам защититься, — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
Что говорит статистика в Казахстане?
В 2024 году зарегистрировано 22 870 случаев интернет-мошенничества, а за 5 месяцев 2025 года — 10 145.
Где обманывают чаще?
Астана лидирует с 1548 случаями за 5 месяцев 2025 года, далее г. Алматы (1114), Карагандинская область (868), Павлодарская область (861), Акмолинская область (792).
Всего за 5 месяцев 2025 года от мошенников пострадали 17 909 человек, среди них 1131 пенсионер и 50 несовершеннолетних.
За 5 месяцев текущего года чаще всего мошенники используют фальшивые объявления в интернете (2104) и звонки от «сотрудников банков» (2118).
Ещё одна беда — «инвестиционные» аферы, где люди теряют сбережения, а иногда и влезают в долги.
— Поймать и выследить мошенников непросто, поскольку часто они сидят за границей, но мы усиливаем работу с международными партнёрами, чтобы привлечь виновных к ответственности, — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Почему мошенники процветают?
Причины лежат на поверхности. Интернет проник в каждый дом, а с ним пришли новые риски. Многие доверяют незнакомцам, не проверяя информацию: половина пенсионеров не распознают обман сразу. Прокуратура координирует усилия с правоохранительными органами Казахстана и других стран, но главное оружие против афер — ваша бдительность.
Как защититься?
Нужно быть начеку. Вот рекомендации, которые помогут:
1. Не доверяйте незнакомцам. Звонят «из банка» и требуют код или данные карты? Это мошенники. Положите трубку и сами перезвоните в банк по номеру с официального сайта;
2. Проверяйте онлайн-сделки. Покупаете в интернете? Убедитесь, что сайт безопасный (адрес с «https://»), а продавец реальный. Слишком низкая цена — тревожный знак;
3. Остерегайтесь «инвестиций»». Обещают быстрый доход? Проверьте компанию через Национальный банк РК. Без лицензии — это обман;
4. Не платите заранее. На сайтах объявлений договаривайтесь о встрече или оплате после получения товара;
5. Защищайте данные. Не отправляйте фото документов незнакомцам. Установите сложные пароли и двухфакторную аутентификацию;
6. Сообщайте сразу. Если вас обманули, немедленно обратитесь в банк для блокировки счёта и подайте заявление в полицию. Время — ваш союзник.
— Правоохранительные органы делают всё, чтобы сократить мошенничество: ужесточается контроль за соблюдением закона, ведется работа с банками и международными партнёрами.
Но без помощи граждан не обойтись, — резюмировали в Генпрокуратуре.