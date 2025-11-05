Минпром запустил горячую линию по вопросам реестра казахстанских товаропроизводителей

Кроме того, предприниматели могут обратиться за разъяснениями правил ведения нового государственного цифрового сервиса через портал e-Otinish или по электронной почте e-ondiris@mps.gov.kz.

— На сайте Министерства промышленности и строительства РК размещен отдельный раздел о Реестре КТП, где собраны ответы на наиболее частые вопросы и размещаются разъяснительные материалы, — говорится в сообщении.

Реестр казахстанских товаропроизводителей — это государственный цифровой сервис, созданный для подтверждения отечественного происхождения товаров.

Система построена на принципах прозрачности, достоверности и объективности посредствам цифровой верификации и обеспечивает быстрый доступ к мерам государственной поддержки, включая приоритет казахстанских производителей в регулируемых закупках.

Напомним, Реестр отечественных товаропроизводителей запустят с 2026 года в Казахстане.