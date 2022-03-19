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    16:00, 19 Март 2022 | GMT +6

    Минобразования РК: подготовка программы с пропагандой ЛГБТ для школьников - фейк

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется информация о том, что в казахстанских школах в ближайшем будущем будут проводить уроки по «развитию ЛГБТ» и раннему сексуальному просвещению. Слухи опровергли в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Как сообщили в ведомстве, вопрос о включении подобных нововведений в школьную программу не рассматривается.

    «В соцсетях распространяется ложная информация о том, что в Казахстане якобы готовят программу для школьников о «развитии ЛГБТ» и «школьный курс по секспросвету». Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Это очередной фейк. И каких-либо учебных программ и дисциплин по пропаганде таких тем нет и не будет. Казахстанские учителя, которые учат детей патриотизму, трудолюбию, семейным ценностям, не являлись и не являются инициаторами подобных начинаний», — сообщили в пресс-службе МОН РК.

    Также в ведомстве напомнили об ответственности, предусмотренной за распространение ложной информации, и призвали доверять только официальным сведениям, которые публикуются на страницах МОН РК в соцсетях и на сайте министерства.


    Теги:
    Фейки Образование МОН Общество для mail.ru
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