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Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Декабря 2020, 22:22
Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Карабахе

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», - говорится в бюллетене.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.


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