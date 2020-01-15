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Минобороны РК представило поправки в законодательство по вопросам военного положения

15 Января 2020 11:43
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Минобороны РК представило поправки в законодательство по вопросам военного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны подготовило законопроект по вопросам системы военного положения. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, разработка законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения» продиктована необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы. Законопроектом предлагается дополнить полномочия Президента утверждением правил планирования обороны. «Они предусматривают комплект документов плана обороны и компетенцию госорганов по их разработке», - уточнил Мурат Бектанов.

Было отмечено, что законопроект также предполагает расширение компетенции Правительства полномочиями в мирное время по утверждению положения о министерствах на период военного положения - по организации перевода госорганов, входящих в структуру правительства, на структуру и штат военного времени.

«Проект закона предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс и три закона о военном положении, об обороне и Вооруженных силах и по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», - добавил Мурат Бектанов.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Мажилис, Армия,
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Серик Сабеков

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