Минобороны РК представило поправки в законодательство по вопросам военного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны подготовило законопроект по вопросам системы военного положения. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, разработка законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения» продиктована необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы. Законопроектом предлагается дополнить полномочия Президента утверждением правил планирования обороны. «Они предусматривают комплект документов плана обороны и компетенцию госорганов по их разработке», - уточнил Мурат Бектанов.

Было отмечено, что законопроект также предполагает расширение компетенции Правительства полномочиями в мирное время по утверждению положения о министерствах на период военного положения - по организации перевода госорганов, входящих в структуру правительства, на структуру и штат военного времени.

«Проект закона предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс и три закона о военном положении, об обороне и Вооруженных силах и по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», - добавил Мурат Бектанов.



