Минобороны РК опровергло слухи об отправке казахстанских военных в Украину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется информация о том, что казахстанских военнослужащих отправляют в Украину. В Министерстве обороны РК сообщили, что эта информация не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.





«Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения Президента страны. Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается. Мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке. Между тем сообщаем, что по направлению из Западного Казахстана в южную часть страны с 25 февраля по 3 марта текущего года осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом для проведения ремонтных работ. Кроме того, в указанный период из Алматинской области направлена военная автомобильная техника для укомплектования воинской части Актауского гарнизона», — сообщили в ведомстве.